Programul casieriilor RAJA din Constanta in perioada sarbatorilor de iarna

RAJA S.A. aduce la cunostinta tuturor abonatilor ca, si in perioada sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, activitatea structurilor care asigura continuitatea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare se desfasoara in regim continuu.Apelurile catre numarul de telefon al Dispeceratului - 0241/924 vor fi preluate non- stop. Echipele de interventie RAJA sunt pregatite sa actioneze cu promptitudine pentru remedierea in timp util a tuturor avariilor sau a problemelor aparute in sistemul de ... citeste toata stirea