Proiect cultural inedit cu implicarea copiilor din centrele de plasament din Constanta

Zeci de copii din centre de plasament din judetul Constanta sunt implicati, in aceasta perioada, intr-un proiect cultural inedit.Intitulat "Eco Art - Ateliere de arta ecologica pentru copii institutionalizati", proiectul presupune organizarea, in lunile aprilie si mai 2022, a cinci ateliere creative la care participa copii si adolescenti cu aptitudini artistice cu varsta cuprinsa intre 10 - 18 ani institutionalizati in centre de plasament din aria de competente a Directiei Generale de ... citeste toata stirea