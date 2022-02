Proiectul imobiliar din zona plajei Corbu ar avea impact "nesemnificativ" pentru mediu. Primar: "Noi vrem cat mai multi investitori" VIDEO

Constructiile din zona plajei Corbu, in rezervatia Biosferei Delta Dunarii, au starnit un val de nemultumiri. Prefectura Constanta a atacat in instanta autorizatia de construire. In schimb, primarul comunei vrea mai multi investitori. Pe o suprafata de aproximativ 30 de hectare, la circa 150 de metri de tarmul Marii Negre, in zona plajei Corbu, urmeaza sa se ridice un sat de vacanta compus din 24 de case cu regim de inaltime p+1, restaurant, SPA, drumuri si parcari, titularul proiectului fiind ... citeste toata stirea