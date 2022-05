Promenada din Mamaia Nord-Navodari, o investitie de peste 27 milioane de lei, distrusa de operatori de plaja

Litoralul din zona Mamaia Nord-Navodari a cunoscut o dezvoltare imobiliara deosebita in ultimii ani. Doar ca, in unele cazuri, patronii nu mai tin cont si de ceea ce prevede legea. In anul 2016, Primaria Navodari inaugura promenada care este acum distrusa de unii proprietari de beach baruri ce isi doresc un acces facil spre si dinspre plajele pe care ei le administreaza. Promenada Mamaia Nord-Navodari are o lungime de 4,2 kilometri si a costat 27,7 milioane de lei, bani din fonduri europene. ... citeste toata stirea