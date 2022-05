Promenada din Mamaia, plina de oameni, ca in vremurile bune!

Statiunea Mamaia a aratat, in weekendul ce tocmai s-a incheiat, ca in plin sezon estival. Temperaturile ridicate de la malul marii i-a scos pe constanteni, dar si pe turisti, pe promenada, ce a parut neincapatoare. Cu mic, cu mare, tineri si batrani, toti au luat cu asalt, inca de la primele ore si pana la apus, statiunea Mamaia.Vremea buna de la malul Marii Negre, din acest weekend, i-a indemnat pe constanteni, dar si turistii prezenti pe litoral, sa iasa in numar tot mai mare la plimbare in ... citeste toata stirea