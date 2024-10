Pronuntare a Curtii de Apel Constanta in dosarul in care arhiepiscopul Teodosie e judecat pentru cumparare de influenta

Curtea de Apel Constanta urmeaza sa se pronunte, vineri, in dosarul in care arhiepiscopul Teodosie al Tomisului a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru cumparare de influenta.La termenul din 11 octombrie, cand judecatorii au amanat pronuntarea pentru 25 octombrie, avocata Irina Stanciu a declarat ca probele impotriva clientului sau, arhiepiscopul Tomisului, au fost administrate nelegal de catre Directia Nationala Anticoruptie (DNA) - Serviciul Teritorial Constanta. ... citește toată știrea