Proprietarul scheletului din Portul Tomis se umple de bani pe spatele reclamelor

Proprietarul scheletului din Portul Tomis nu mai investeste in blocul lasat in paragina, dar face bani din publicitate, pe cladire fiind amplasate afise cu reclame. In anul 2002 au inceput lucrarile, iar in 2005 trebuiau finalizate. Insa, nu s-a intamplat asta, scheletul de cladire fiind abandonat in portul turistic Tomis. In urma cu cativa ani, a fost vandut, ajungand in proprietatea Astera Consulting, care promite sa duca mai departe proiectul inceput in urma cu aproape 20 de ani. Nici ... citeste toata stirea