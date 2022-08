Propunere ANPC: Cine vrea un credit va completa un chestionar care sa arate daca a inteles clauzele din contract

Romanii care vor sa ia un credit de la banca ar putea fi obligati sa completeze mai intai un chestionar.Propunerea vine din partea Autoritatii pentru Protectia Consumatorilor si are scopul sa arate in ce masura clientii inteleg clauzele din contract si riscurile la care se expun daca nu vor mai plati ratele.Chestionarul ar urma sa fie completat doar de persoanele fizice, inainte de a lua credit. In plus, bancile trebuie sa explice clientilor semnificatia indicilor Robor si IRCC si cum ... citeste toata stirea