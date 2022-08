Propunere: Suma lunara care se acorda sub forma de tichete de cresa, majorata

Un ordin publicat in dezbatere publica si semnat de Ministerul Muncii si Finantelor propune ca suma lunara care se acorda sub forma de tichete de cresa sa ajunga la 570 de lei, incepand cu luna octombrie. Este vorba de o majorare de 50 de lei, in prezent valoarea tichetelor fiind de 520 de lei, transmite news.ro.Potrivit Ordinului privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2022, incepand cu luna octombrie 2022, ... citeste toata stirea