Protect Instal Security Guard a depus cerere de insolventa

Una dintre firmele detinute de omul de afaceri George Nache a depus la tribunal cerere de intrare in insolventa, cu datorii de peste 1,3 milioane lei. Nache este cunoscut pentru business-ul in paza si protectie, City Protect, una din cele mai cunoscute societati de profil din Constanta, intrand si ea in faliment.George NacheProtect Instal Security Guard SRL a inregistrat pe 11 august 2022 un dosar la Tribunalul Constanta, prin care isi cere, in calitate de debitor, falimentul. Instanta a ... citeste toata stirea