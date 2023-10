Protestul Baroului Constanta a demarat in urma Hotararii Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania din 1-2 septembrie 2023 si a Deciziei Comisiei Permanente a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 32/12 septembrie 2023 si are drept scop prezentarea celor mai importante disfunctionalitati ale sistemului judiciar cu care se confrunta corpul profesional al avocatilor in exercitarea profesiei precum si apararea drepturilor justitiabililor si ale avocatilor,informeaza un ... citeste toata stirea