"Protest al disperarii" Artistilor Plastici din Constanta. Primaria vrea sa le ia spatiile de creatie VIDEO

Primaria Constanta vrea sa recupereze trei imobile folosite de Uniunea Artistilor Plastici. In schimb, artistii spun ca in spatele acestui demers ar sta alte interese. Uniunea Artistilor Plastici din Romania - filiala Constanta Unu organizeaza miercuri, 27 aprilie, un "Protest al disperarii", in care artistii ameninta sa-si distruga lucrari in semn de revolta fata de decizia Primariei Constanta. Municipalitatea vrea sa revoce dreptul de folosinta constituit in favoarea Uniunii Artistilor ... citeste toata stirea