Protest Greenpeace la platforma de foraj Neptun Deep: "Aproximativ 46.000 de persoane ar putea muri prematur pana la sfarsitul secolului

Un pilot-activist Greenpeace a desfasurat astazi un protest pasnic in portul Constanta Sud - Agigea, in proximitatea platformei Transocean Barents, unitatea mobila de foraj offshore contractata pentru proiectul Neptun Deep. Acesta a zburat cu o motoparapanta electrica in apropierea platformei afisand un banner cu mesajul: "STOP FOSSIL GAS" ("STOP GAZELOR FOSILE").Actiunea a avut loc in urma publicarii unei noi analize pregatite pentru Greenpeace Romania, care estimeaza ca aproximativ 46.000 ... citește toată știrea