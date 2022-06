Protest la Agentia de Salvare a Vietii pe Mare. Ce interese ar sta in spatele trecerii Agentiei in subordinea IGSU

Cateva zeci de angajati ai ARSVOM - Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - au protestat in fata Prefecturii Constanta. Oamenii solicita ca ARSVOM sa nu treaca in subordinea Ministerului de Interne. Circa 30 de angajati ARSVOM au protestat in dimineata zilei de marti, 7 iunie, in fata Prefecturii Constanta fata de decizia Guvernului de a trece Agentia din subordinea Ministerului Transporturilor in cea a Ministerului de Interne. In data de 18 mai, Senatul a votat Legea 281 pentru ... citeste toata stirea