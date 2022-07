Proxenet din Techirghiol, condamnat pentru ultraj

Antonel Razvan Draghici a fost condamnat la un an si trei luni de inchisoare cu suspendare, pentru savarsirea infractiunilor de ultraj si conducere a unui vehicul fara permis de conducere. Individul din Techirghiol care este trimis in judecata pentru ca a exploatat o minora in varsta de 16 ani pe care o punea sa se prostitueze, obtinand de pe urma activitatii acesteia foloase materiale, a amenintat un politist dar si pe familia acestuia cu moartea. Mai exact, omul legii verifica daca inculpatul, ... citeste toata stirea