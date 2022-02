PSD Constanta se alatura "efortului de intrajutorare si sprijin umanitar, acordate refugiatilor ucraineni si fratilor nostri moldoveni de peste Prut"

Conducerea organizatiei Judeteana Constanta a Partidului Social Democrat, impreuna cu primarii PSD din judet au decis sa se alature efortului de intrajutorare si sprijin umanitar, acordate refugiatilor ucraineni si fratilor nostri moldoveni de peste Prut, care au fost constransi sa se retraga din calea razboiului si a atacurilor devastatoare, ce au afectat in Ucraina inclusiv populatia civila si au decis sa se refugieze in Romania.Astfel, in mod concret, primarii nostri din judetul Constanta ... citeste toata stirea