Puhoi de turisti pe litoral in minivacanta de 1 Mai. Cat au cheltuit petrecaretii pe plaja

Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism anunta ca in minivacanta de 1 Mai, litoralul romanesc a fost ales de peste 50.000 de turisti. Estimarile consultantilor din turism au fost depasite, iar cifra este de departe peste cea din 2019, ultimul an ante-pandemie, cand litoralul romanesc a primit, in aceeasi perioada, circa 30.000 de turisti. Doar la Festivalul Sunwaves din Mamaia au fost aproximativ 20.000 de participanti, care au optat si pentru cazare. De asemenea, in paralel, au mai fost