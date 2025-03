Puterea Unitatii 1 CNE Cernavoda va fi redusa cu 50 MW, incepand de marti, pentru efectuarea unor lucrari punctuale de remediere in partea clasica a Unitatii 1, fara impact asupra securitatii nucleare, conform unui anunt al SN Nuclearelectrica SA, publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti.''SN Nuclearelectrica anunta ca in data de 4 martie 2025, va reduce puterea Unitatii 1 CNE Cernavoda cu 50 MW. Reducerea de putere este necesara pentru efectuarea unor lucrari punctuale de remediere in ... citește toată știrea