Putin a ordonat ca armele nucleare ale Rusiei sa fie puse in modul special de lupta

Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat comandamentului de "descurajare nucleara", asa cum este numit, sa intre in alerta maxima, in conditiile tensiunilor crescute cu Vestul dupa ce a invadat Ucraina.O parte din arsenal a fost mutat la Moscova."Tarile occidentale nu doar ca adopta actiuni inamicale impotriva tarii noastre pe plan economic, ma refer la acele sanctiuni pe care le stie toata lumea, dar, in plus, oficialii de rang inalt din principalele state NATO fac si declaratii agresive