Putin da fiori reci intregii Europe. "Ceea ce este mai rau abia acum urmeaza". Speranta vine de la China?

Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat ca "ceea ce este mai rau abia urmeaza" in Ucraina, in urma unei convorbiri la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, care si-a exprimat "marea hotarare" de a-si continua ofensiva in Ucraina, cu scopul de a "prelua controlul" asupra intregii tari, potrivit Palatului Elysee, relateaza AFP.Liderul de la Kremlin i-a spus, intr-o convorbire de o ora si jumatate, omologului sau de la Elysee ca operatiunea armatei ruse in Ucraina se desfasoara ... citeste toata stirea