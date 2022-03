Putin pare decis sa atace Odesa, blocand astfel accesul Ucrainei la Marea Neagra. Rusia ar ajunge pana la granita cu Romania

Moscova a decis, se pare, sa riste totul si sa debarce, in urmatoarele zile, in zona Odesei cu toate ca avansul la sol al trupelor din Crimeea este unul extrem de limitat, scrie Adevarul. Rusia ar ocupa astfel cele mai importante porturi ale ucrainei si i-ar bloca acesteia accesul la Marea Neagra. Daca va cuceri Odesa, Rusia nu va mai avea niciun obstacol major pana la gurile Dunarii, la granita cu Romania.Unul din migrantii care a ajuns in Constanta, din Odesa, a declarat ca, potrivit celor ... citeste toata stirea