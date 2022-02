RADU MAZARE, CONDAMNAT la 5 ANI de INCHISOARE

Radu Mazare a primit cinci de inchisoare, in regim de detentie, prin sentinta Curtii Supreme din data de 3 februarie 2022, in dosarul Polaris. In acelasi dosar, Sorin Strutinsky a primit 5 ani pentru luare de mita iar Eduard Martin a fost achitat.Si ceilalti inculpati din dosar, respectiv Tolea Tudorita, Harpalete Doru Aurelian, Oprea Sorina Laura si Mutalap Ghiulnihal au fost achitati.De asemenea, instanta a hotarat confiscarea sumelor de 3.416.371,02 lei de la Radu Mazare si Sorin ... citeste toata stirea