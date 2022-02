Raed Arafat anunta ridicarea starii de alerta, dupa doi ani: 'Da, se apropie momentul'

Se apropie momentul in care autoritatile vor spune ca nu mai este nevoie de starea de alerta, declara seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.Intrebat despre faptul ca februarie ar putea sa fie ultima luna in care se prelungeste starea de alerta si ce conditii ar trebui indeplinite pentru a nu mai avea stare de alerta in Romania, Arafat a spus ca prelungirea acestei stari se face pe baza unor analize.Analizele stau la baza deciziei Comitetului National pentru Situatii ... citeste toata stirea