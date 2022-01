Rafila: Certificatul COVID este valabil in UE, dupa administrarea dozei a doua, o perioada de 270 de zile

Persoanele pentru care au trecut mai mult de 9 luni de la administrarea dozei a doua de vaccin anti-COVID ar trebui sa-si faca booster-ul pana la 1 februarie. De atunci va expira certificatul digital pentru cei care nu au si aceasta a treia doza. Este o decizie europeana, explica ministrul Sanatatii.Certificatul care are ca scop circulatia in interiorul UE, este valabil dupa incheierea schemei de vaccinare, o perioada de 270 de zile, iar doza booster, a doua sau a treia, in functie de ... citeste toata stirea