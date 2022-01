RAFILA, precizari dupa vizita la SPITALUL de BOLI INFECEsIOASE: E un PERICOL sa-l DESCHIDEM! VIDEO

Ministrul Rafila a prezentat primele concluzii dupa vizita la Spitalul de Boli Infectioase. "Am inteles un lucru: trebuie sa stim sa ne pastram profesionistii in sanatate. E un pericol sa deschidem spitalul, in momentul acesta", spune Rafila."Cred ca se poate gasi o solutie pentru redeschiderea spitalului.Cu totii ne dorim spitale noi, insa suntem in pandemie si e nevoie ca pacientii sa aiba unde sa fie tratati. Colegii de aici au tratat mii de pacienti in pandemie si cred ca, prin ... citeste toata stirea