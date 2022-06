Rafila: "Romania va primi in jur de 2.500 de doze de vaccin impotriva variolei"

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat luni, dupa confirmarea primului caza de variola maimutei in Romania, ca tara noastra va primi in jur de 2.500 de doze de vaccin impotriva variolei, in momentul in care Comisia Europeana va finaliza achizitia.Alexandru RafilaMinisterul Sanatatii anunta, luni, primul caz diagnosticat la noi in tara.Virusul a fost depistat la un barbat de 26 de ani din Capitala care a fost internat la spital si se afla in stare buna.Romania va primi vaccinuri ... citeste toata stirea