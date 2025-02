RAJA. Cartierul Tomis Nord din Constanta a ramas fara apa, ca urmare a unor fluctuatii de tensiune

Sursele Cismea A, B si C, precum si Complexul Constanta Nord au inregistrat astazi - 02 februarie 2025, in jurul orei 17.30, multiple fluctuatii de tensiune, urmate de o cadere totala a energiei electrice. Aceasta situatie a determinat oprirea functionarii pompelor de apa, precizeaza un comunicat al RAJA.Din acest motiv, in cartierul Tomis Nord din municipiul Constanta, apa se furnizeaza cu presiune scazuta. In functie de topografia retelei si de consumul inregistrat in acest timp, in unele ... citește toată știrea