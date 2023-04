RAJA anunta ca a finalizat lucrarile din Constanta in cursul noptii trecute, in jurul orei orei 01.00.Echipele de interventie au lucrat non-stop aproape 30 ore pentru ca lucrarile din cele 8 puncte de lucru sa fie finalizate. Astfel, in urma eforturilor sustinute, in cursul noptii trecute, in jurul orei 01.00, interventiile au fost finalizate.Imediat, s-au pornit pompele de la Statiei de Tratare si Pompare Palas si s-au facut manevrele de vane necesare pentru reluarea furnizarii apei. ... citeste toata stirea