RAJA SA a deschis portile Statiei de epurare Constanta Nord pentru studentii de la Ovidius

RAJA SA a deschis larg portile Statiei de epurare Constanta Nord, marti 17 mai 2022, pentru studentii Facultatii de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole, din cadrul Universitatii "Ovidius" Constanta. Vizita a avut loc in cadrul unui stagiu de practica pedagogica derulat cu sprijinul companiei de apa. Cu acesta ocazie, tinerii au urmarit tot ce se intampla in Statia de epurare care preia si trateaza apele uzate din zona de nord a orasului, dar si din statiunea Mamaia. In camera SCADA, ... citeste toata stirea