RAR Auto-Pass - Certificat emis EXCLUSIV de Registrul Auto Roman. Atentie la practici inselatoare!

Registrul Auto Roman (R.A.R.) atrage atentia asupra unei situatii in care anumite entitati terte se interpun intre R.A.R. si clientii de buna credinta, folosind metode alternative si inselatoare pentru a va exploata din punct de vedere financiar.Aceste practici includ utilizarea unor denumiri, culori, sigle sau elemente vizuale similare cu brandul oficial R.A.R., in scopul de a induce in eroare cetatenii si de a vinde certificate RAR Auto-Pass la preturi supraevaluate."Asadar, recomandarea ... citește toată știrea