Razie a politistilor constanteni. Aproape doua sute de amenzi aplicate

In noaptea de 22 spre 23 februarie, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta au desfasurat o razie avand ca scop asigurarea climatului optim de ordine si siguranta publica, prevenirea accidentelor rutiere si a consumului si traficului de droguri.Razia a avut loc in municipiul Constanta si in comunele Agigea si Cumpana.In cadrul activitatilor derulate au fost legitimate 974 de persoane si au fost verificate 463 de vehicule si 138 de locatii publice, printre care baruri, parcuri, ... citește toată știrea