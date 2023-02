Razie a politistilor constanteni, in urma careia au fost aplicate 300 de sanctiuni

Politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta au desfasurat o razie in vederea mentinerii unui climat optim de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea faptelor ilegale, precum si a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Actiunile s-au desfasurat in principal in municipiul Constanta, dar si in alte localitati din judet.In urma raziei, politistii au aplicat aproximativ 300 de sanctiuni, in valoare totala de peste 121.000 de lei, dintre care 80 la Legea ... citeste toata stirea