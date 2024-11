Razie la Constanta. Amenzi de peste 80 de mii de lei aplicate de politistii constanteni

In noaptea de 16 spre 17 noiembrie, incepand cu ora 18.00, aproximativ 140 de politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta au desfasurat o razie, cu efective marite, pentru mentinerea climatului optim de ordine si siguranta publica si prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.Razia s-a desfasurat in municipiul Constanta si in comunele aflate in raza de competenta.In cadrul actiunilor au fost angrenati politisti de ordine publica, politie rutiera, investigatii ... citește toată știrea