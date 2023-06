Reabilitarea si modernizarea retelei de termoficare continua cu lucrarile din etapa a II-a, care se deruleaza in acest moment in zona stadionului de Rugby Badea Cartan. Dupa decopertarea caminelor in care se afla conductele, lucratorii au inceput inlocuirea acestora, informeaza Primaria Constanta.Etapa a II-a presupune inlocuirea a 12,716 km traseu de retea termica primara, 25,432 km de conducte din magistrala II, conducte vechi/uzate cu izolatia termica deteriorata, realizata in sistem ... citeste toata stirea