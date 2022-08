Reactia lui Marcel Ciolacu la zvonul privind nationalizarea Pilonului II de pensii

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Bistrita, ca pilonul 2 de pensii nu trebuie desfiintat, chiar daca un astfel de sistem ar mai fi intalnit doar in Venezuela, dar considera ca este nevoie de o dezvoltare a legislatiei in domeniul asigurarilor private, potrivit Agerpres.Afirmatiile vin dupa ce fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, a sustinut ca in Ministerul de Finante se lucreaza, pe sest, la nationalizarea Pilonului II ... citeste toata stirea