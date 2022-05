Recensamant 2022: Rata de autorecenzare in Romania, peste 50%

Recensamantul Populatiei si Locuintelor, cel mai important eveniment social al anului, care a debutat pe 14 martie, pentru prima data in istorie, sub o noua forma, are cifre incredibile. Astfel, Institutul National de Statistica a primit, oficial, peste 9,59 milioane de chestionare, depasind rata de autorecenzare de 50%.Astfel, a fost depasit un nou prag psihologic: numarul de chestionare este de 9.592.986, ceea ce inseamna ca peste 50% din populatie s-a autorecenzat. Este o performanta ... citeste toata stirea