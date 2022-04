Recomandari pentru plata tarifului de trecere a podului intre Fetesti si Cernavoda

Avand in vedere faptul ca urmeaza ziua de1 Maisi sunt asteptate cresteri semnificative ale traficului pe relatia Bucuresti - Constanta si retur,Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiererecomandaconducatorilor autoca pentru utilizarea podului peste Dunare intre Fetesti si Cernavoda, sa achite tariful de trecere (peajul) inainte de plecarea in calatorie si, in special,sa evite plata CASH pentru a nu se crea ambuteiaje in zona statiilor de taxare.Amintim faptul ca peajul poate ... citeste toata stirea