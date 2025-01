Record absolut la Salvamont: 162 de persoane salvate intr-o singura zi

Salvamont Romania informeaza ca, joi, a fost inregistrat un numar ingrijorator de mare de situatii de urgenta pe munte."Record absolut, nedorit, al interventiilor de salvare montana si prim-ajutor inregistrat in istoria Salvamont Romania, intr-o singura zi. Pe 2 ianuarie, cei 530 de salvamontistii din intreaga tara, aflati in serviciul de tura operativa in bazale si posturile Salvamont, au fost solicitati sa intervina la 161 de apeluri de urgenta, un numar ingrijorator de mare de ... citește toată știrea