Reducere de putere la Unitatea 1 de la Cernavoda, pentru efectuarea unor lucrari

Nuclearelectrica a redus cu 10% puterea Unitatii 1 a Centralei de la Cernavoda, in noaptea de 23 august si in dimineata zilei de 24 august, pentru realizarea unor lucrari de modificare a parametrilor de functionare a condensatorului turbinei, din cauza acumularii impuritatilor in apa (alge si mal)."SN Nuclearelectrica SA informeaza actionarii si investitorii asupra reducerii puterii Unitatii 1 CNE Cernavoda cu 10%, in noaptea de 23 august 2022 si in dimineata zilei de 24 august 2022. ... citeste toata stirea