Administratia Nationala Apele Romane, in calitate de Beneficiar, alaturi de Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea Litoral, in calitate de manager proiect, au lansat proiectul major "REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE Faza II (2014-2020)" in cadrul unei conferinte de presa organizata la Constanta in data de 19 aprilie 2022.Proiectul este cofinantat prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritara 5 - Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si ... citeste toata stirea