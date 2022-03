Refugiatii ucraineni continua sa curete de gunoaie plajele din Constanta. "E singurul mod in care va putem multumi"

Mai multe grupuri de refugiati din Ucraina, cazate in Mamaia Nord sau Constanta, au fost vazute adunand gunoaiele de pe plaje. Oamenii au facut asta din proprie initiativa si spun ca este modul lor de a multumi romanilor pentru ajutorul acordat in aceste momente cumplite. Daca in urma cu cateva zile, un grup de aproximativ 20 de refugiati din zona Odesa, cazati in blocurile din Mamaia Nord, a iesit sa curete plaja de gunoaie si resturi de materiale de constructii, actiunile ucrainenilor ... citeste toata stirea