Refugii noi in statiile de autobuz din Constanta

Este important ca utilizatorii transportului in comun sa dispuna de conditii civilizate pe perioada de asteptare a autovehiculelor. In aceasta perioada, continua montarea adaposturilor modulare pe bulevardele Mamaia, Tomis si strada Soveja si in celelalte zone ale orasului, pana cand vor fi amplasate cele 125 de refugii prevazute in contract.Refugiile sunt construite din materiale de cea mai inalta calitate care ofera protectie impotriva actiunilor corozive ... citeste toata stirea