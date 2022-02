Regimul comunist, pe intelesul tinerilor: "Imagineaza-ti ca esti acasa cu familia. In usa se aud bubuituri si in casa intra patru securisti in uniforma"

Madalin Hodor, cercetator din Consiliul Nationale de Studiere a Arhivelor Securitatii (CNSAS), le explica tinerilor cum era in comunism, pe intelesul lor. Istoricul spune ca a pornit acest demers deoarece a observat ca multi romani nascuti dupa Revolutie spun ca in comunism era mai bine, intrucat fiecare om avea o casa si un serviciu. Un istoric a pornit un demers unic in Romania, acela de a le povesti tinerilor cum era in comunism, dupa ce a observat ca multi dintre ei nu cunosc adevarul ... citeste toata stirea