Relaxare intrerupta de jandarmii constanteni

Jandarmii din cadrul Gruparii Mobile Constanta au depistat intr-o sala de jocuri din municipiul Constanta doi tineri de 26 de ani care aveau asupra lor substante interzise.Joi, 02 iunie, in jurul orei 19.00, jandarmii aflati misiunea de mentinere a ordinii si sigurantei publice in zona centrala a municipiului Constanta, la momentul trecerii pe langa o sala de jocuri electronice au simtit un miros intepator, specific substantelor interzise.Dupa patrunderea in locatie si declinarea ... citeste toata stirea