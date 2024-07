Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat vineri ca urmeaza lucrari de reparatii vara aceasta pe Transfagarasan, dar fara sa fie oprit traficul rutier."Asta e o chestiune care tin neaparat ca in aceasta vara sa fie facuta si anume lucrari pe Transfagarasan, absolut necesare, cele de vara. (...) Cred ca e un studiu de fezabilitate in executie in acest moment pe Transfagarasan", a declarat ministrul Sorin Grindeanu, intr-o conferinta de presa.Sorin Grindeanu a precizat ca ... citește toată știrea