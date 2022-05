Reportaj Replica: Imagini dezolante din sudul litoralului, inainte de sezonul estival

Desi sezonul estival se apropie... turistii sunt primiti printre ruine. Situatia deplorabila in care se afla atat strazile, cat si cladirile, nu este de ignorat si, din pacate, turistii vor fi surprinsi, si in acest an, de minusurile pe care le are litoralul...asta daca nu se intampla o minune.Sirul de statiuni, care candva erau perla litoralului, incearca sa-si schimbe fata. Desi s-a investit in hoteluri si complexuri de lux, imaginea statiunilor din sud ramane, pe alocuri, dezolanta: ... citeste toata stirea