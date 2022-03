Republica Moldova cere ajutorul comunitatii internationale ca sa faca fata numarului urias de refugiati ucraineni

Premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilita, a anuntat ca tara sa are nevoie de ajutor international dupa ce a primit peste 270.000 de refugiati ucraineni de razboi, peste 100.000 ramanand temporar in tara."Suntem foarte ingrijorati de consecintele economice ale razboiului, care au lovit puternic tari precum Moldova, una dintre cele mai sarace din Europa. Cu siguranta avem nevoie de ajutor international", a declarat Gavrilita.Moldova are o populatie estimata la 2,5 milioane de locuitori, ... citeste toata stirea