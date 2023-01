Restrictii de circulatie, pe 24 ianuarie, in zona peninsulara

Unirea Principatelor Romane va fi sarbatorita la Constanta printr-o serie de manifestari care vor avea loc marti, 24 ianuarie, in intervalul orar 09:00-12:00, in Piata Ovidiu.Pentru ca evenimentul sa se desfasoare in conditii optime, traficul rutier va fi restrictionat in intervalul orar 09:00 - 12:00 in perimetru de siguranta delimitat de str. Vasile Canarache, str. Petru Rares, str. Traian, str. Dimitrie Cantemir, str. Marcus Aurelius si str. Revolutiei din 22 Decembrie 1989.Unirea ... citeste toata stirea