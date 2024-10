Restrictii de circulatie pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, din cauza unor lucrari

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, in intervalul orar 09:30 - 16:00, pe autostrada A1, sensul Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 118 + 400 metri, in zona municipiului Pitesti, judetul Arges este restrictionata circulatia autovehiculelor pe banda numarul 1, pentru reparatii rosturi de dilatatie, iar pe sensul opus, la kilometrul 30 + 800 metri, in zona localitatii Bolintin Vale, judetul Giurgiu, traficul este restrictionat pe banda numarul 1, ... citește toată știrea