Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in conditiile avertizarilor de canicula emise de catre Administratia Nationala de Meteorologie, in perioada 21 - 22.08.2023, in intervalul orar 11.00 - 20.00, va fi interzisa circulatia autovehiculelor cumasa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone pe toate sectoarele de drumuri nationale, drumurile expres si autostrazi din judetele: Braila, Calarasi, Constanta, Giurgiu, Ialomita, Ilfov si Teleorman.Masura ... citeste toata stirea